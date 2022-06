Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Zasahujeme v Jablonci nad Nisou při úniku neznámých látek

JABLONEC NAD NISOU - V ulici Skelná zasahujeme při úniku dosud nezjištěných látek.

AKTUALIZACE - v 23:55 hodin

Na místě i nadále probíhají úkony ze strany složek IZS, zejména pak pracovníků HZS. Do ohledání byla také nasazena mobilní chemická laboratoř.

My i nadále střežíme vyhrazený prostor k zamezení vstupu osob a vjezdu vozidel. Do sučasné doby bylo do nemocničních zařízení přepraveno 33 osob především z preventivních důvodů, z toho dva zasahující policisté a další 3 osoby jsou hospitalizovány.

Okolnostmi případu se budou zaobírat jablonečtí kriminalisté.

por. Bc. Vojtěch Robovský

Před 18. hodinou jsme obdrželi oznámení o možném úniku nebezečných látek do ovzduší v ulici Skelná v Jablonci nad Nisou. V průběhu zásahu složek IZS byly evakuovány z panelového domu dvě desítky obyvatel. Tři osoby jsou v péči lékařů. Pro dopravu je místo uzavřeno. Jsme na místě.

7. června 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

