AKTUALIZACE: Zaměřovali se na nářadí v dodávkách

KRAJ – Teď uvízli v policejní síti.

AKTUALIZACE: Z rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově jsou oba muži stíháni vazebně.

por. Magdaléna Vlčková

8.2.2020 ve 15:30 h

------------------------------------------------------------------------

Několik měsíců trvající sériovou majetkovou trestnou činnost se podařilo v tomto týdnu rozkrýt týmu kriminalistů z celého Královéhradeckého kraje. Výsledkem je obvinění dvou cizinců, kteří měli z jednoho z okolních států do Královéhradeckého kraje přijíždět páchat v několika opakujících se vlnách majetkovou trestnou činnost.

Dvěma mužům cizí státní příslušnosti klademe za vinu, že měli v několika vlnách opakovaně krást v různých místech Královéhradeckého kraje nářadí z dodávkových vozů. Jednalo se například o vrtačky, aku šroubováky, bourací kladiva a podobně. Obviněni jsou oba muži rovněž z přečinu poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svobody.

Ve čtvrtek 6. února 2020 cizinci už zpět domů neodjeli. Kolem páté hodiny ranní je zadržela na Trutnovsku zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Oba cizinci jsou trestně stíhaní za krádeže, kterých se měli za poslední období dopouštět na různých místech našeho kraje, přičemž škoda, kterou svým jednáním na dnes již objasněných případech způsobili, dosahuje částky několika set tisíc korun. Minimálně v jednom ze skutků se škoda vyšplhala až na částku kolem 100 tisíc korun.

Práce pro kriminalisty však tímto zdaleka nekončí, i nadále se případu intenzivně věnují s cílem objasnit sériovou trestnou činnost a odcizené nářadí po nezbytných procesních úkonech vrátit svým majitelům. Odhalení této trestné činnosti, v níž se vyskytuje i mezinárodní prvek, bylo pro kriminalisty velice obtížné. Trestnou činnost páchali cizinci nepravidelně a počínali si velice sofistikovaně. I přesto však nakonec uvízli v policejní síti.

V případě uznání viny hrozí dvěma cizincům ve věku 39 a 43 let trest až do výše osmi let odnětí svobody.

Majitelům vozidel, kteří v nákladových prostorách zanechávají věci jako například nářadí či materiál, často i v hodnotě několika desítek tisíc korun, policisté radí, aby svá auta parkovali pokud možno na zabezpečených místech, pod kamerovými systémy, v garážích, na oplocených či hlídaných areálech a parkovištích. U zaparkovaných vozidel totiž platí víc, než jindy, že příležitost dělá zloděje.



por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

8.2.2020



Video ze zákroku zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

