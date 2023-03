Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Zahoření cisterny zastavilo provoz na silnici I/35 ve směru na Liberec

LIBERECKO - Krátce po čtvrt na čtyři odpoledne došlo k úplnému zastavení provozu na silnici I. třídy z důvodu zahoření cisterny převážející mléko.

AKTUALIZACE:

V tuto chvíli je komunikace č. I/35 27 km ve směru na Liberec u obce Dlouhý Most plně průjezdná. Náklad byl již přečerpán.

30. 3. 2023, 16,45 hod.

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

Dnes, krátce před třetí hodinou odpoledne, přijal operační důstojník z tísňové linky 112 oznámení o odstaveném hořícím kamionu na silnici I. třídy č. 35 , a to na 27 km ve směru od Hodkovic nad Mohelkou na Liberec.



Došlo zde ze zatím nezjištěných příčin k zahoření cisterny převážející mléko. V tuto chvíli je silnicie z důvodu přečerpání mléka do jiné náhradní cisterny ve směru na Liberec zcela uzavřena a policisté odklánějí dopravu směrem přes Jeřmanice.



Ke zranění osob nedošlo. Uzavření komunikace by mělo trvat odhadem okolo 30 minut.



30. 3. 2023, 15,15 hod.

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

