AKTUALIZACE - Vážná nehoda uzavřela úsek silnice I/35 mezi Hnanicemi a Radvánovicemi

SEMILSKO - Při čelním střetu dvou vozidel utrpěl těžké zranění 72 letý řidič fabie.

Aktualizace ze dne 6. 7. 2023 :

Uzavřený úsek silnice I/35 mezi Hnanicemi a Radvánovicemi jsme po likvidaci následků nehody plně zprůjezdnili krátce před 13. hodinou.

por. Bc. Ivana Baláková

Dnes krátce před 9.30 projížděl 72letý řidič osobního vozidla značky Fabia od Jičína na Turnov, když na úseku silnice I/35 mezi Hnanicemi a Radvánovicemi vyjel náhle do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem tovární značky Mercedes Benz, které v přívěsu převáželo koně na závody. Při kolizi utrpěl řidič fabie těžké zranění a příslušníci Hasičského záchranného sboru ho museli z auta vyprošťovat. Z místa dopravní události ho ve vážném stavu transportoval do nemocnice v Liberci vrtulník. Sanita Zdravotnické záchranné služby převezla do nemocnice v Turnově tři lehce zraněné, a to spolujezdce z fabie a posádku z mercedesu. Převážený kůň z nehody vyvázl jen s odřeninami.

Co bylo příčinou kolize, zatím nevíme. Úsek silnice mezi Hnanicemi a Radvánovicemi zůstane uzavřený ještě několik hodin. Objízdná trasa vede od křižovatky v Radvánovicích přes Hrubou Skálu na Borek.

6. 7. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

