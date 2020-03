Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Vážná dopravní nehoda na Semilsku si vyžádala jeden lidský život a sedm zraněných

SEMILSKO - Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému a dva vrtulníky Letecké záchranné služby.

AKTUALIZACE:

Na místě tragické dopravní nehody celé odpoledne zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému. Komunikace v místě byla po celou dobu až do večerních hodin zcela uzavřena. Podle prvotních šetření na místě události bylo zjištěno, že řidič vozidla VW Transporter vjel pravděpodobně do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Škodou Superb.

Tato vážná nehoda si vyžádala jeden lidský život a dalších 7 osob bylo zraněno. Vážným zraněním i přes veškerou péči lékařů na místě podlehla mladá žena, spolujezdkyně z osobního vozidla Škoda Superb. Řidič a dítě z vozidla Superb byli letecky transportováni do nemocnice v Hradci Králové. Ve vozidle VW Transporter utrpělo zranění celkem pět osob, z toho čtyři osoby mladistvé. Dvě osoby byly se středně těžkým zraněním převezeny sanitními vozy do hradecké nemocnice a jedna osoba byla letecky vrtulníkem transportována se středně těžkým zraněním do nemocnice v Praze. Dvě osoby s lehkým zraněním skončily v jilemnické nemocnici.



Policisté podrobili řidiče vozidla VW Transporter orientační dechové zkoušce na alkohol, jejíž výsledek byl pozitivní, s naměřenou hodnotou půl promile. U řidiče Škody Superb nemohla být z důvodu jeho zdravotního stavu dechová zkouška na místě provedena, bude naříz odběr krve v nemocnici.



V tuto chvíli je již komunikace zprůjezdněna. Okolnostmi nehody se i nadále budou zabývat semilští kriminalisté.



1. 3. 2020, 19,00

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

1. 3. 2020

