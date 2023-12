Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - V Novém Boru šetříme násilný čin

ČESKOLIPSKO – Aktuálně v Novém Boru šetříme násilný trestný čin.

AKTUALIZACE ze dne 24. 12. 2023:



Vrchní komisař z Odboru obecné kriminality v Liberci zahájil trestní stíhání třicetiletého muže jako obviněného za spáchání zvlášť závažného zločinu vražda a současně podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce následně podaný návrh státního zástupce akceptoval a obviněného poslal do vazby. Obviněnému nyní za spáchání uvedeného zvlášť závažného zločinu hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let.



nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje



Dnes dopoledne v deset hodin jsme přijali oznámení o úmrtí ženy v Novém Boru. Na základě prvotního šetření věc vyšetřujeme jako násilný trestný čin, ke kterému došlo po hádce mezi partnery. Podezřelého z jeho spáchání jsme zadrželi a umístili do policejní cely. Aktuálně na místě činu probíhají úkony trestního řízení. S ohledem na tuto skutečnost nebudeme v tuto chvíli k této tragické události poskytovat další detailnější informace.





22. 12. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

