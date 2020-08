Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Úhyn včel prošetřuje policie

NÁCHODSKO - Šetření v uplynulých dnech ukončeno.

V uplynulých dnech ukončil policejní orgán šetření ve věci oznámeného podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Dle přijatého oznámení mělo Po aplikaci chemickém postřiku dojít k usmrcení včelstev.

Po důkladném prošetření všech dostupných podkladů a stanovisek, která si kriminalisté z náchodského územního odboru nechali vypracovat, byla trestní věc odložena s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu.

Z provedeného šetření nevyplynulo, že by došlo k použití nedovolených či zakázaných přípravků. Ze zajištěných bezpečnostních listů všech použitých přípravků nebylo zjištěno, že by byly toxické pro včely a další hmyz. Šetření ani neprokázalo, že by přípravky byly v době provádění postřiku jakkoliv smíchané.

Na základě všech zjištěných informací a důkladného prověřování nebylo tedy možné prokázat příčinnou souvislost mezi aplikací postřiku v lokalitě Lhotky, ve Zblově či Zlíči a oznámeným úhynem včel v bezprostřední blízkosti pole.

Kriminalisté se pro rozhodnutí opírali o získaná stanoviska Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a čerpali rovněž z oficiálních vyjádření Výzkumného ústavu včelařského.

mjr. Magdaléna Vlčková

7.8.2020

_________________________________________________________________________________________________________________



Ve dnech 9. a 10. 5. 2020 náchodští policisté přijali několik oznámení o úhynu většího počtu včelstev v okolí obcí Kramolna a Česká Skalice na Náchodsku, který mohl být způsoben postřikem přilehlých řepkových polí. V postižené lokalitě pracovníci Státní veterinární správy odebrali vzorky rostlin a uhynulých včelstev, a součástí vyšetřování tak bude jejich rozbor a následný odborný posudek Státní veterinární správy. Podle předběžných výsledků šetření bylo zasaženo a uhynulo 55 včelstev, způsobená škoda se pohybuje kolem 200 tisíc korun.

Událost si převzal vyšetřovatel náchodského oddělení hospodářské kriminality a začal ji prošetřovat jako podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti s trestní sazbou až šestiměsíčního odnětí svobody nebo zákazem činnosti.

por. Mgr. Eva Prachařová

13. 5. 2020 13:20

vytisknout e-mailem