AKTUALIZACE - Silvestr 2018

KRAJ - Policisté budou dohlížet na pořádek v průběhu novoročních oslav.

Aktualizace ze dne 1. 1. 2019, čas : 7.00

V průběhu celého včerejšího dne přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 123 volání na linku 158, od 12.00 do 24.00 to bylo 77 přijatých hovorů a od včerejší půlnoci do dnešního rána vyřídili policisté celkem 68 telefonátů na této lince. Občané si především stěžovali na obtěžování nadměrným hlukem pocházejícím od zábavné pyrotechniky a nebo od hlasité hudby v jejich okolí. Nejčastěji policisté vyjížděli k případům narušování občanského soužití, které se převážně odehrávaly v rodinách mezi příbuznými a nebo mezi partnery. Opilost stála za mnohými delikty, které museli policisté řešit, naštěstí se nejednalo o závažné případy, ale jen o přestupky.

Ve 20.45 nás informovali pracovníci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o tom, že v obci Poniklá na Semilsku utrpěl 31letý muž při manipulaci se zábavní pyrotechnikou devastující poranění části dlaně a tří prstů se ztrátou několika článků prstů. Zranění si vyžádalo transport do specializovaného zdravotnického zařízení ve Vysokém nad Jizerou. My jsme na místě vyloučili cizí zavinění na této události. V souvislosti s používáním pyrotechniky evidujeme ještě stížnost 27letého muže, kterého podle jeho slov zranila asi třicet minut po půlnoci na náměstí v Lomnici nad Popelkou zatím neznámým člověkem odpálená pyrotechnika, která mu nejen propálila bundu, ale způsobila mu i drobnou popáleninu na krku. K jeho zranění došlo poté, co se předmět po odpálení převrátil a světlice z něj odlétávaly jen nízko nad zemí. Okolnosti oznámené události prověřujeme.

Policisté vyjeli také ke dvěma haváriím. Včera kolem 22.30 nezvládl 26letý řidič osobního vozidla značky Renault Laguna s 1,6 promile alkoholu v krvi vyjet z kruhového objezdu v ulici České mládeže v Liberci. Při tomto manévru dostal smyk a naboural nejprve do svodidel a potom do stromu. Utrpěl při tom lehčí zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba převezla do nemocnice. Odtud byl po ošetření propuštěn. Policisté mu v této souvislosti zadrželi řidičský průkaz a čeká ho také trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. K další nehodě jsme vyjeli až dnes v jednu hodinu nad ránem do Turnova, kde 28letý řidič osobního vozidla tovární značky BMW vlivem nepřiměřené rychlosti na křižovatce ulice Hluboká a Náměstí Českého ráje při odbočování naboural do zábradlí. Ten z karambolu vyvázl bez zranění a jeho dechová zkouška ukázala, že před jízdou alkohol nepil.

Na závěr naší rekapitulace připojujeme dobrou zprávu ze včerejšího podvečera, kdy se policistům z obvodního oddělení v Lomnici nad Popelkou podařilo pomoci 75letému muži z Libštátu, kterého postihla srdeční zástava. O výjezd s defibrilátorem nás požádala prostřednictvím linky 158 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Operační důstojník hlídku okamžitě do Libštátu vyslal, a ta byla u pacienta za 8 minut po přijatém volání zdravotnické záchranné služby. Jeden z policistů na místě převzal ruční masáž srdce pacienta z rukou už vyčerpaného příbuzného, který mu první pomoc poskytoval do příjezdu hlídky. Jeho kolega mezitím připravil přístroj a muže na něj napojil. Po chvíli přístroj doporučil provést výboj, po něm policisté pokračovali v masáži a výboj na doporučení přístroje ještě jednou zopakovali později. Jeho srdeční činnost se jim podařilo obnovit ještě před příjezdem zdravotníků zdravotnické záchranné služby, která si pak muže převzala do své péče a převezla ho do Krajské nemocnice v Liberci.

por. Bc. Ivana Baláková

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v souvislosti s oslavami příchodu nového roku posiluje výkon zejména pořádkové služby ve všech svých regionech. Hlavním úkolem policistů bude kontrola veřejného pořádku.

Policisté Libereckého kraje přejí občanům, aby si silvestrovský večer užili v pohodě a ve zdraví, a aby šťastně vstoupili do nového roku 2019. Informace o průběhu jejich služby přineseme na našich webových stránkách zítra v dopoledních hodinách.

31. 12. 2018

