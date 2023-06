Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Aktualizace: Přepadení směnárny

HRADECKO - Muž s granátem v ruce si odnesl statisíce.

AKTUALIZACE: Pražským kolegům se podařilo lupiče dopadnout.

por. Iva Kormošová, 9.6.2023, 14.30

V sobotu 15.4. krátce po 10. hodině dopolední došlo k loupežnému přepadení směnárny ve Švehlově ulici v Hradci Králové. Muž s granátem v ruce požadoval po obsluze vydání všech peněz. Žena mu z trezoru postupně vydala českou měnu a poté i Eura. Muž poté z místa utekl. Naštěstí žena ani nikdo jiný žádné zranění neutrpěl. Směnárně měla být způsobena škoda za více než 350 tisíc korun.

Dle dodaného popisu se jedná o štíhlého muže se světle hnědými vlnitými vlasy ve věku cca 40 - 50 let a o výšce okolo 170 cm. Na bradě měl strniště, na očích dioptrické brýle se silnějšími obroučkami i skly, na sobě tmavězelenou mikinu a na hlavě přes kapuci nasazenou kšiltovku. Muž hovořil plynně česky.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit jeho totožnost, žádáme veřejnost o pomoc. Kdo muže na kamerovém záznamu pozná, nebo ho zahlédl před či po loupeži, nebo by mohl podat jakoukoliv informaci vedoucí k objasnění loupežného přepadení, ať zavolá na linku 158. O podání informace žádáme i obsluhy pokladen, pokud u nich bude někdo platit Eurem.

Za trestný čin loupež hrozí pachateli trest odnětí svobody na 2 roky až 10 let.

por. Iva Kormošová

17.4.2023, 12.00

