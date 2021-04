Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE -Pátrání po matce s dítětem

HRADECKO - Žena odešla od svých rodičů neznámo kam.

AKTUALIZACE: Odvoláváme pátrání po 16leté matce a jejím 9měsíčním synovi. Ve včerejších večerních hodinách byli v pořádku nalezeni na Blanesku. Děkumeme veřejnosti za všímavost a médiím za spolupráci při šíření výzvy.

por. Iva Kormošová, 27.4.2021, 8.50

Od včerejšího dne 18.4. pátráme po 16leté ženě, která v pátek (16.4.) v dopoledních hodinách odešla se svým 9měsíčním synem, ze svého bydliště v Hradci Králové, kde bydlela se svými rodiči. Měla odjet na víkend ke své kamarádce do Třebechovic pod Orebem, kam nedorazila a k rodičům se v neděli nevrátila.

Důvod zmizení je pravděpodobně soudně nařízená výchovná péče. Z výchovného ústavu pro matky s dětmi přijela minulé pondělí k rodičům na návštěvu a do včerejších večerních hodin se měla do ústavu vrátit.

Obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo by mohl podat jakoukoliv informaci o pohřešovaných, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na policejní služebnu.

Podrobné informace o pohřešované dívce zde a o miminku zde.

por. Iva Kormošová

19.4.2021, 12.00

