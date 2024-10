Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Pátráme po ženě a jejích dvou dcerách

HRADECKO - Dívky nenastoupily do školy.

AKTUALIZACE - Odvoláváme pátrání po matce a jejích dcerách. V dnešních podvečerních hodinách byly v Hradci Králové vypátrány díky všímavosti veřejnosti. Na lince 158 jsme od včerejšího dne přijali hned několik oznámení.

Děkujeme médiím i občanům za spolupráci.

por. Iva Kormošová, 15.10. 20:00

Již téměř měsíc pátráme po 46leté ženě a jejích dvou dcerách ve věku 14 a 15 let. Pohřešování dcer oznámil 21.9. jejich otec, který zjistil, že ani jedna z dívek 1. září nenastoupila do školy. Naposledy měla být jeho bývalá manželka s dcerami viděna v jejich bydlišti v Hradci Králové na konci června, pak se však měly odstěhovat neznámo kam. Poslední SMS zprávu od ženy obdržel na konci srpna. Od té doby jsou jejich telefony nedostupné.

Jelikož je matka podezřelá z přečinu ohrožení výchovy dítěte, státní zástupce vydal souhlas s jejím zadržením.

Policisté vyhlásili po všech třech celostátní pátrání, prověřili jejich rodinu a známé, zdravotnická zařízení a možná místa pobytu. Jediné, co se zatím podařilo zjistit, že by se mohly nacházet v okolí Ostravy. Proto se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci k pohřešované trojici, ať bezprostředně zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

Podrobné informace - matka, starší dcera, mladší dcera - pokud jsou odkazy nedostupné, pátrání byla odvolána.

por. Iva Kormošová

14.10.2024, 10.50

