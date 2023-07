Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE: Pátráme po hledaném muži, který napadl 31letou ženu a z místa jí odvezl

KLADENSKO - Policisté muže obvinili.

AKTUALIZACE č.2:

Kladenští kriminalisté dnešního dne zahájili trestní stíhání 38letého muže a obvinili ho z trestného činu omezování osobní svobody, výtržnictví a vydírání. V případě prokázání viny mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.

Současně podali státnímu zástupci podnět k návrhu vzetí obviněného do vazby, a to dle §67 c) trestního řádu.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

21. července 2023

-------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE:

Odvoláváme pátrání po hledaném muži a pohřešované ženě. Na základě poznatků veřejnosti se podařilo dvojici vypátrat. Muž byl ze strany policistů zadržen a převezen k dalším úkonům na policejní služebnu. Žena bude vyšetřena lékařem a k celé věci vyslechnuta. Děkujeme všem médiím za sdílení pátrací relace a veřejnosti za všímavost a důležité poznatky.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. července 2023

-------------------------------------------

Kladenští policisté od včerejšího večera usilovně pátrají po hledaném 38letém muži a pohřešované 31leté ženě, kterou měl muž nejprve fyzicky napadnout a následně jí proti její vůli z místa odvézt osobním vozidlem Škoda Fabia červené barvy.

PODROBNÉ INFORMACE K PÁTRACÍ RELACI (V případě, že již odkaz není aktivní, bylo pátrání odvoláno).

Nemůžeme vyloučit, že je hledaný ozbrojen nožem a tudíž nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se ho v žádném případě sami zastavit a volejte linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. července 2023

vytisknout e-mailem