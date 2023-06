Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Pátráme po dvou dívkách

HRADECKO - Dívky nedorazily ráno do školy.

AKTUALIZACE: Obě dívky byly v pořádku nalezeny v Ostravě. Děkujeme všem za spolupráci.



por. Iva Kormošová, 5.6.2023, 21.30

Od dnešních odpoledních hodin pátráme po dvou dívkách z Hradce Králové. Kamarádky ve věku 13 a 15 let nedorazily ráno do školy a domů se nevrátily. Šetřením se následně zjistilo, že si ráno na hradeckém hlavním nádraží zakoupily jízdenky do Pardubic a poté v Pardubicích do Ostravy. Obě dívky, které rády navštěvují obchodní centra, byly do současné doby bezproblémové, nikdy z domova svévolně neodešly. V Ostravě, kam měly po 13.30 dorazit, nemají žádné příbuzenské vazby.

Policisté prověřili jejich oblíbená místa, jejich kamarády a příbuzné, nemocnice a další místa, kde by se mohly nacházet. Bohužel však bez kladného výsledku. Žádáme proto veřejnost o spolupráci. Kdo dívky zahlédl, nebo by mohl podat jakoukoliv informaci k jejich pohybu, ať okamžitě zavolá na linku 158.

Podrobné informace k 13leté a 15leté. Pokud jsou odkazy nefunkční, pátrání bylo odvoláno.

por. Iva Kormošová

5.6.2023, 19.20

