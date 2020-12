Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Aktualizace - Odvolání pátrání

NÁCHODSKO - Dívku se podařilo najít.

Odvoláváme pátrání, dívka byla v pořádku nalezena. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pátrání..

por. Mgr. Lucie Konečná, 17.12.2020, 8.45



Od minulé středy 9.12. pátráme po čerstvě patnáctileté dívce z Jaroměře. Její pohřešování nahlásila její matka ve středečních večerních hodinách, kdy dcera nepřišla domů. Šetřením jsme zjistili, že dívka nedorazila ani do školy, kam okolo sedmé hodiny ranní měla odejít. Prověřili jsme všechna známá místa jejího možného úkrytu, její příbuzné i kamarády a zdravotnická zařízení. Z prověřování vyšlo najevo, že se dívka pravděpodobně pohybuje v doprovodu o 9 let staršího muže.

Jelikož naše pátrání je bohužel zatím bez úspěchu, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci k pohřešované dívce, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu.

Podrobné informace k pohřešované dívce zde

por. Iva Kormošová

16.12.2020, 11.15

