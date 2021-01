Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

AKTUALIZACE - Krádež autobusu, řidič dopaden!

ORLICKOÚSTECKO – Zloděj se rozbitým oknem dostal za volant autobusu.

Ilustrační fotoCelostátní pátrání jsme vyhlásili po odcizeném autobusu hromadné přepravy osob, který ve čtvrtek 10. prosince 2020 v sedm hodin ráno zaparkoval řidič u železniční stanice Ústí nad Orlicí město. Když v půl jedné přišel k místu parkování, autobus tam již nebyl. Na zemi ležely pouze střepy, zřejmě od rozbitého levého okna u řidiče.

Více informací o odcizeném autobusu je uvedeno zde. V uzamčeném interiéru dopravního prostředku bylo uloženo osvědčení o registraci vozidla, tachograf a klíče k jeho nastartování, zasunuté ve spínací skříňce.

Škodu, kterou pachatel způsobil, si majitel předběžně vyčíslil na 300 tisíc korun.

O spolupráci při pátrání jsme požádali i orgány Polské republiky.

Jakékoliv informace o krádeži autobusu přijmeme na lince 158 nebo na telefonním čísle 974 580 661.

10. prosince 2020

por. Mgr. Lenka Vilímková

_______________________________________________________________



Odcizený autobus byl v pátek 11. prosince 2020 v dopoledních hodinách v Ústí nad Orlicí vypátrán. Po pachateli krádeže stále pátráme. K jeho dopadení by nám mohly pomoci zajištěné stopy na místě odstaveného dopravního prostředku. Autobus jsme předali majiteli.

11. prosince 2020

por. Mgr. Lenka Vilímková

_______________________________________________________________

Po necelém měsíci bylo naše pátrání po muži, který měl odcizit na parkovišti u vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí autobus úspěšné. K jeho dopadení nám výrazně pomohl záznam z kamerového systému.

Osmadvacetiletému muži cizí státní příslušnosti jsme ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Dále prověřujeme dopravní nehodu, kterou měl při více jak sto kilometrové jízdě s dopravním prostředkem způsobit. Prověřování případu jsme zjistili, že cizinec řídil autobus bez příslušného řidičského oprávnění. Za tento přestupek mu ve správním řízení hrozí pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho roku do dvou let.

8. ledna 2021

por. Mgr. Lenka Vilímková

