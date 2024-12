Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE III: Neviděli jste ho?

JIČÍNSKO – Od včerejšího dne pátráme po muži.

AKTUALIZACE III:

V souvislosti s úmrtím pohřešované osoby, jsme do současné doby nezjistili, a to ani ohledáním místa nálezu těla, žádné podezřelé okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že na jeho úmrtí měla podíl další osoba.

por. Bc. Martina Jandová

08:16 h, 12.12.2024

AKTUALIZACE II:

Odvoláváme pátrání po 47letém muži. Muž byl dnes v dopoledních hodinách nalezen bohužel bez známek života. Příčiny a okolnosti úmrtí určí soudní pitva. V tuto chvíli bohužel není možné poskytnout bližší informace.

por. Bc. Martina Jandová

10:20 h, 9.12.2024

AKTUALIZACE I:

Od sobotního večera, kdy jsme přijali oznámení o pohřešované osobě, se intenzivně pátrání věnujeme a budeme i nadále. Do pátrací akce jsou průběžně od té doby zapojovány desítky policistů, včetně psovodů, hasičů a týmu STOPA.

Prověřujeme i okolnosti dopravní nehody osobního vozidla, které mohla užívat pohřešovaná osoba. Vozidlo se nalezlo v blízkosti silnice č. 1/16 vedoucí z Nové Paky na Jičín. Prověřujeme každý poznatek od veřejnosti a také každou informaci, která v rámci pátrání vyjde najevo. I nadále prosíme veřejnost, aby nám, v případě, že muže uvidí, poskytla informace na linku 158.

Podle posledních informací by měl muž mít na sobě sportovní lyžařské oblečení (tyrkysově modrou bundu s černým spodním dílem a s oranžovým rukávem, černé kalhoty).

Děkujeme veřejnosti i médiím za sdílení informací o pátrání a za každý nám předaný poznatek.

por. Bc. Martina Jandová

09:00 h, 9.12.2024

Od včerejšího večera pátráme po 47letém muži, který včera v ranních hodinách odjel autem ze svého bydliště v Praze do Krkonoš na Horní Mísečky. Zpět do svého bydliště se však večer nevrátil. Pohybovat by se mohl v Krkonoších, ale také Jičínsku nebo kdekoliv jinde v ČR. Prověřili jsme všechna místa možného výskytu, zaměřili jsme se i na trasu vedoucí z Krkonoš do místa jeho bydliště, zatím však s negativním výsledkem. Muž není kontaktní a od včerejšího odpoledne nedal o sobě nikomu vědět. Na sobě by měl mít lyžařské sportovní oblečení.

Žádáme veřejnost o jakékoliv informace, které by vedly k nalezení muže. Sdělit je můžete na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.

por. Bc. Martina Jandová

11:00 h, 8.12.2024

