AKTUALIZACE - Havárie vozidla u Zlaté Olešnice

JABLONECKO – Aktuálně zasahují všechny složky IZS u havárie vozidla na silnici u Zlaté Olešnice.

AKTUALIZACE ze dne 3. 3. 2023 ve 14.15 hodin:



Řidič havarovaného vozidla bohužel i přes veškerou snahu záchranářů na místě dopravní nehody zemřel. Jeden jeho spolujezdec byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice v Hradci Králové a druhý středně těžce zraněný spolujezdec byl převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby do liberecké nemocnice. Veškeré okolnosti celé tragické události i nadále na místě šetříme. Silnice bude po dobu vyšetřování uzavřena. S ohledem na rodiny účastníků dopravní nehody nebudeme nyní poskytovat žádné další informace (to znamená ani k jejich věku a k osobnímu motorovému vozidlu).





nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje



Dnes krátce po poledni přijali policisté na lince 158 oznámení o havárii vozidla na silnici u obce Zlatá Olešnice ve směru od Sklenařic (Vysokého nad Jizerou). Na základě prvotního šetření řidič osobního vozidla dosud z nezjištěných příčin narazil do stromu. Na místě nyní zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. Silnice je v místě dopravní nehody uzavřena.



3. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

