AKTUALIZACE: Fotbalové a hokejové utkání v Hradci Králové 8. října 2023

HRADEC KRÁLOVÉ – Přijali jsme patřičná opatření.

Dnes nad ránem (8. 10. 2023) jsme byli přivoláni k napadení, které se odehrálo v jednom z hradeckých barů, kde měli podle dosavadních zjištěných informací napadnout fanoušci AC Sparta skupinu tří osob. Incident si vyžádal příjezd zdravotníků a následné ošetření v nemocnici. Případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

Od rána jsme monitorovali pohyb fanoušků po městě, před oběma zápasy i po nich jsme zajišťovali ve spolupráci se strážníky Městské policie Hradec Králové dopravní situaci ve městě, ale i na příjezdových či odjezdových trasách. S fanoušky byli v kontaktu i naši policisté z antikonfliktního týmu. V našem hledáčku však byl i pohyb fanoušků, kteří průběžně přijížděli či odjížděli z vlakového nádraží.

Během fotbalového utkání jsme zjistili informace k možné chystané potyčce mezi fanoušky pardubického Dynama s fanoušky AC Sparta Praha. Přestože se později ukázaly díky monitorování situace tyto informace jako mylné, byli jsme i na tuto variantu v průběhu opatření operativně připraveni.

V průběhu fotbalového zápasu zaznamenaly kamery umístěné na fotbalovém stadionu protiprávní jednání fanoušků v sektoru hostí, kteří zapálili tričko. Tyto fanoušky jsme po skončení zápasu ztotožnili a jejich jednání dořeší místně příslušný správní orgán.

Zasahovat jsme museli například i na hlavním nádraží proti 21letému muži z řad hostujících fotbalových fanoušků, a to kvůli jeho hrubému jednání a neuposlechnutí výzvy. Proti muži jsme použili donucovací prostředky a zajistili jsme ho. Protože byl pod vlivem alkoholu, musel být umístěn na protialkoholní záchytnou stanici, teprve po vystřízlivění s ním provedeme potřebné úkony.

Součástí tohoto opatření bylo i hokejové utkání s pardubickým Dynamem, které začalo v 19:20 h. I tomuto utkání předcházel včasný monitoring příjezdu fanoušků a regulování dopravní situace, a to zejména v centru města. Naši policisté dohlíželi na veřejný pořádek ve městě s důrazem na okolí zimního stadionu. Situaci policisté spolu se strážníky monitorovali nejen do konce utkání, ale i následně po něm. Po ukončení hokejového zápasu jsme použili donucovací prostředky i proti 25letému muži, který vhodil kelímek do sektoru hostí, čímž se dopustil přestupkového jednání, které dořeší správní orgán.

„V rámci celého opatření nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku. Ve třech případech jsme použili donucovací prostředky a zajistili dvě osoby. Ceníme si toho, že všichni návštěvníci vzali na vědomí naši výzvu a nepoužili ani v jednom případě zábavní pyrotechniku,“ uvádí k opatření velitel, plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle informací FC Hradec Králové se dnešního fotbalového utkání zúčastnilo celkem 9 300 návštěvníků, z nichž bylo cca 800 fanoušků hostujícího celku. Podle informací Mountfield HK se hokejového derby zúčastnilo celkem 6 533 návštěvníků, z nichž bylo cca 300 osob z řad hostí.

V souvislosti s předešlými čtyřmi sportovními utkáními na novém fotbalovém stadionu Hradec Králové evidujeme celkem 15 protiprávních jednání, přičemž u některých z nich stále ještě šetření probíhá. K zajištění bezpečnosti na fotbalovém stadionu vydal FC Hradec Králové své vlastní prohlášení: https://www.fchk.cz/clanek.asp?id=V-Malsovicke-arene-je-bezpecnost-zajistena-6089

mjr. Magdaléna Vlčková

8.10.2023; 23:35 h

Hned dvě sportovní klání se v Hradci Králové uskuteční v jediný den, a to v neděli 8. října 2023, kdy nejprve na trávníku královéhradecký celek FC Hradec Králové uvítá od 15 hodin pražskou Spartu a po skončení bude od 19:20 h hokejový celek královéhradeckého Mountfieldu hostit sousední pardubické Dynamo. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje proto připravilo v souvislosti s tím rozsáhlejší opatření, které si klade za cíl bezproblémový průběh obou sportovních akcí.

„Naším cílem bude dohlédnout na bezpečnost v celé krajské metropoli se zaměřením na dodržení veřejného pořádku v souvislosti s konáním obou sportovních událostí. Do policejní akce budou v součtu zapojeny desítky policistů nejenom z pořádkové, ale také z kriminální, cizinecké či dopravní služby. V ulicích budou spolu s nimi i policisté antikonfliktního týmu. V případě narušení veřejného pořádku a páchání protiprávního jednání jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ uvádí plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který je zároveň velitelem celého opatření.

V souvislosti s připraveným odpovídajícím opatřením jsme v kontaktu s pořadateli obou sportovních klání, ale i s Městskou policií Hradec Králové a s dalšími dotčenými subjekty.

„Po celý den budeme monitorovat nejen příjezd fanoušků a jejich příchod na oba stadiony, ale také jejich následný odjezd,“ dodává k nastavenému opatření plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

Cílem policistů bude i dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy v Hradci Králové. Upozorňujeme proto občany, návštěvníky metropole a zejména motoristy na možná dopravní omezení nejen u obou stadionů, ale s ohledem na vyšší počet návštěvníků mohou nastat různá dočasná omezení i v dalších částech centra města. Dbejte proto nejen pokynů policistů, strážníků ale i pořadatelů.

Dopravní podnik města Hradec Králové umožní v souvislosti s fotbalovým utkáním FC Hradec Králové vs. AC Sparta Praha cestujícím prokazujícím se permanentkami FC Hradec Králové a mobilními nebo tištěnými vstupenkami, bezplatnou přepravu na všech linkách MHD v Hradci Králové dvě hodiny před zahájením utkání a hodinu po jeho skončení. Zdroj informací (Dopravní podnik města Hradec Králové) zde. Doporučujeme návštěvníkům, aby v maximálůní míře využili MHD, místo svých vozidel, pro přepravu ke stadionu.

POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNIKY!

V souvislosti s tím je na místě upozornit i na platnou obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Hradec Králové č. 4/2023, která reguluje používání zábavní pyrotechniky na území města a jejíž porušení lze postihnout podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Použití pyrotechniky během sportovního utkání, ale i při cestě na zápas či při návratu z něj, navíc upravuje od loňského roku i změna zákona o odpovědnosti za přestupky, která umožňuje důsledněji trestat používání pyrotechniky na sportovních akcích, ale také např. divácké násilí na stadionech. „Pokud výtržník použije od 1. února 2022 pyrotechniku během sportovního utkání, ale i při cestě na zápas či při návratu z něj, dopustí se nově přestupku používání pyrotechniky na sportovních akcích,“ uvádí ke změně zákona Ministerstvo vnitra ČR.

mjr. Magdaléna Vlčková

5.10.2023

