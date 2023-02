Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Dvě osoby sražené vlakem

KRAJ/JIČÍNSKO – Krajští kriminalisté prošetřují možné spáchání násilného trestného činu.

AKTUALIZACE: Krajští kriminalisté odložili v těchto dnech trestní věc podezřelé 32leté ženy z Jičínska, která se dopustila zvlášť závažného zločinu vražda ukončeného ve stádiu pokusu, neboť nelze trestní stíhání zahájit proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání.

Krajská výjezdová skupina odboru obecné kriminality se v úterý 30. srpna minulého roku dostavila do prostoru železniční tratě a železničního přejezdu do obce Mladějov, poblíž osady Podhůra, na oznámenou srážku dvou osob s osobním vlakem. Na základě prověření daného případu a z důkazních prostředků vyplynulo, že jednání ženy bylo úmyslné a v sebevražedném úmyslu se dopustila trestného jednání proti životu jejího nezletilého dítěte, kdy k jeho usmrcení nedošlo jen šťastnou shodou náhod nezávislou na její vůli. Motiv jednání podezřelé vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nebyl možný zjistit. Kriminalisté při hodnocení duševního stavu podezřelé vycházeli z vypracovaných znaleckých posudků z odvětví psychiatrie a psychologie.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

27.2.2023, 9:00

V úterý 30. srpna kolem půl jedné hodiny odpoledne došlo v prostoru železniční tratě v Mladějově poblíž osady Podhůra ke srážce osobního vlaku se dvěma osobami. Podle dosavadního šetření měla dvaatřicetiletá žena s nezletilým dítětem vstoupit do kolejiště před projíždějící vlak. Strojvedoucí ve snaze zabránit střetu použil klakson a rychlobrzdu, přesto však střetu nedokázal zabránit. Žena byla z místa události letecky transportovaná do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dítě do Fakultní nemocnice v Motole.

Motivace jednání ženy je předmětem dalšího šetření.

por. Ing. Eliška Majerová

31. 8. 2022, 10:05

