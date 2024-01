Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Dopravní nehoda u Jablonce nad Nisou

JABLONECKO – Aktuálně šetříme dopravní nehodu na silnici č. I/65 mezi Jabloncem a rádelskou křižovatkou.

AKTUALIZACE ze dne 8. 1. 2024 v 18.15 hodin:

Silnice č. I/65 je v uvedeném úseku již plně průjezdná.

Na základě provedeného šetření na místě dopravní nehody můžeme sdělit to, že řidič s vozidlem AUDI A8 jel ve směru do Jablonce nad Nisou, kde z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se po několika metrech střetl s protijedoucím vozidlem Nissan Navara. Řidič z vozu AUDI A8 byl následně v kritickém stavu letecky transportován do liberecké nemocnice, kde bezprostředně po transportu zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Řidič a spolujezdkyně z druhého vozu byli se zraněním převezeni posádkami Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do nemocnic – muž do Jablonce nad Nisou, žena do Liberce. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Obě vozidla policisté zajistili za účelem vyloučení technické závady. Veškeré okolnosti celé události nadále šetří jablonečtí dopravní policisté a kriminalisté.



nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Lbereckého kraje

Dnes krátce před patnáctou hodinou jsme přijali na lince 158 oznámení o dopravní nehodě – střetu dvou vozidel na silnici první třídy č. 65 mezi Jabloncem nad Nisou a křižovatkou se silnicí na obec Rádlo. Aktuálně na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. S ohledem na tuto skutečnost je silnice v uvedeném úseku mezi Jabloncem a rádelskou křižovatkou zcela uzavřena.



8. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

