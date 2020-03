Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE -Doprava v Libereckém kraji - hraniční přechod Harrachov

KRAJ – Dopravu komplikují kamiony ve směru na hraniční přechod s Polskem, na komunikaci I. třídy číslo 10.

AKTUALIZACE - ze dne 18. března 2020 v 13:00 hodin, k doplnění počtu kontrolovaných vozidel

V průběhu posledních 24 hodin kontrolovali naši policisté na hraničním přechodu v Harrachově 581 vozidel přijíždějících do České republiky, přičem byl dvěma osobám odepřen vstup na území naší vlasti. Na výjezdu do Polska bylo kontrolováno 1482 vozidel.

Za předchozí den, tedy 16. března bylo v prostoru hraničního přechodu Harrachov - Jakuszyce kontrolováno 835 vozidel ve směru do České republiky. Na výjezdu pak 1086 vozidel. Pěti osobám a třem vozidlům byl odepřen vstup na území ČR.

I nadále setrvávají policisté spolu s příslušníky Armády ČR a Celní správy v prostoru hraničního přechodu v Harrachově - Jakuszyce a to do

doby platnosti opatření.

Zároveň realizujeme níže popsaná opatření v souvislosti s dopravní situací v dané oblasti.

Nabádáme řidiče projíždějící tímto úsekem, aby dbali zvýšené obezřetnosti a byli tolerentaní k ostatním účastníkům silničního provozu. Pokud řidiči osobních autromobilů nejsou nuceni projíždět tímto úsekem, ať raději zvolí alternativní trasy.

Děkujeme za pochopení.

por. Bc. Vojtěch Robovský

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s opatřeními na státních hranicích, je pro tranzitní dopravu nákladních vozidel vytvořen přejezd z České republiky do Polska, v Libereckém kraji, přes hraniční přechod Harrachov – Jakuszyce. Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirou nákazou v sousedním Polsku, kde jsou prováděna velmi precizní opatření při vjezdu do Polska, tvoří se kolony nákladních automobilů na území České republiky. Doprava je omezena zejména v příhraničních oblastech komunikace I/10 u měst Desná a Tanvald. Na dopravu pochopitelně dohlížejí policisté dopravního inspektorátu policie Libereckého kraje.

U Turnova, na kruhovém objezdu ve směru na Železný Brod na silnici 1/10 u obce Hrubý Rohozec, aktuálně dochází k omezení vjezdu kamionové dopravy, a to z důvodu uvolnění a zvýšení propustnosti komunikace, ve směru na hraniční přechod Harrachov. Kamionům nebude vjezd zakázán, ale jejich pohyb bude upraven dopravním značením. Kamiony budou moci znovu úsekem z dálnice D10 na silnici 1/10 vjíždět v nepravidelných intervalech tak, aby došlo k ulehčení dopravní situace na komunikaci směřující k hraničnímu přechodu Harrachov. Mělo by dojít k uvolnění dopravy zejména v exponovaných městech Tanvald, Desná a Kořenov. Omezení bude označeno směrovými šipkami a dalším dopravním značením s omezením a v úseku budou působit také hlídky dopravní policie krajského ředitelství.



Dbejte v této souvislosti zvýšené opatrnosti. Pokud nemusíte, vyhněte se těmto úsekům, to platí zejména pro osobní automobilovou dopravu. Řidiči kamionové nákladní dopravy se pochopitelně musí obrnit jistou dávkou trpělivosti.

18. března 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem