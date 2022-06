Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Čtyři dívky se již přihlásily.

HRADECKO – Policisté žádají případné svědky o pomoc při objasnění celé události.

AKTUALIZACE:

Děkujeme čtyřem dívkám ze záznamu, které se již přihlásily, aby pomohly doobjasnit průběh celé události. Další důležitou svědkyní by mohla být i dívka s tmavými vlasy a s tetováním na klíční kosti (na fotografii). Žádáme, aby se obrátili na linku 158, případně i ti, kteří dívku na fotografii poznali, nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění celého incidentu.

por. Mgr. Lucie Konečná

29.6.2022, 09:00hod

V březnu tohoto roku 13.3.2022 mělo dojít v jednom z hradeckých klubů během vystoupení DJ Manene okolo půlnoci k napadení dvaadvacetileté dívky dvěma dalšími dívkami. Napadená dívka utrpěla zranění, s kterým byla ošetřena ve fakultní nemocnici Hradec Králové.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví a ublížení na zdraví, za což pachatelkám hrozí až tříleté vězení.



Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost některých svědkyň, obracíme se s prosbou o pomoc na veřejnost. Žádáme, aby se na linku 158 ozvaly svědkyně na záznamu, případně ti, kteří dívky na videozáznamu poznali, nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění celého incidentu.

28.6.2022, 11:45 hod.

