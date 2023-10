Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Během týdne dvě vraždy

KRAJ - Jedna dokonaná druhá ve stádiu pokusu.

AKTUALIZACE: Soudce návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal.

por. Iva Kormošová, 3.10.2023, 16.00

Ze dvou zvlášť závažných zločinů vraždy - jedné dokonané a druhé ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci je obviněn 24letý muž z Hradce Králové. Kriminalisté muži kladou za vinu, že v sobotu 30.9. vylákal v nočních hodinách ke slepému rameni Labe pod záminkou finančního vyrovnání svědka své trestné činnosti. Se zbraní v ruce donutil 22letého známého se svléknout do naha a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Naštěstí se poškozenému muži podařilo utéct a přivolat pomoc. Náhodní kolemjdoucí mu poskytli první pomoc a zavolali záchrannou službu, čímž mu pravděpodobně zachránili život. Podezřelého muže policisté zadrželi již o hodinu později v jeho bydlišti.

Z následného šetření vyplynulo, že minulé pondělí 25.9. krátce po půlnoci zapálil v Plotištích nad Labem rodinný dům, přičemž věděl, že se v něm nachází minimálně jedna osoba a pes. Po uhašení požáru byla v domě nalezena jedna osoba bez známek života, u které není zatím stoprocentně potvrzena totožnost, ale pravděpodobně se jedná o 72letého obyvatele domu.

Z evidencí policisté zjistili, že obviněný muž byl v minulosti již 3x soudně trestán a to za násilnou a mravnostní trestnou činnost. Brány vězení po posledním odsouzení opustil v únoru loňského roku s 4letou podmínkou.

Kriminalisté podali ke státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.

Za dvě vraždy hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

por. Iva Kormošová

3.10.2023, 9.00

