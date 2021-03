Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Aktualita - Pohřešovaná žena byla vypátrána

Policisté pátrají po pětadvacetileté ženě, která může být v přímém ohrožení života.

11. března 22:12

Děkujeme veřejnosti za pomoc při pátrání. Žena se před pár okamžiky vrátila zpět domů.

11. března 19:00

Pražští kriminalisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pětadvacetileté ženě, která byla naposledy viděna svým spolubydlícím včera 10. března ve večerních hodinách ve svém bytě v Praze 1. Podle dosud zjištěných informací z bytu odešla dnes v dopoledních hodinách a od té chvíle o sobě nedala nikomu vědět. Jelikož žena v současné chvíli řeší velmi složitou životní situaci a trpí psychickými problémy nelze vyloučit, že by mohla spáchat sebevraždu.

Kriminalisté do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se pohřešovaná mohla nacházet. Do pátrání byl v průběhu dnešního dne nasazen i policejní vrtulník, bohužel se ženu nepodařilo vypátrat.

Jakékoliv informace o pohřešované ženě či místě, kde by se mohla nacházet, prosím oznamte na linku 158.

Přátelé své kamarádce prostřednictvím médií posílají vzkaz:

„Lucinko vrať se, máme tě rádi a vše společně zvládneme.“

mjr. Eva Kropáčová

11.3.2021

