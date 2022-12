Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Akrobat na vozidle

LOUNSKO – Poškození vozidla; Přišel o peníze.

Poškození vozidla

Postoloprtští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 26letému muži ze Žatce podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Muž v odpoledních hodinách v obci Postoloprty na Mírovém náměstí poškodil zaparkované vozidlo. Parkourista se rozhodl, že vyleze na střechu tohoto vozidla. Při této zábavě se měl nechat natočit svým o rok mladším kamarádem. Při jeho smůle byl tento mladík natáčen i městským kamerovým systémem. Způsobená škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun. Dotyčný nyní čelí podezření z trestného činu poškození cizí věci. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše jednoho roku.

Přišel o peníze

Lounští policisté opět řeší podvod spáchaný přes internet. Mladý muž z Lounska sedl na lep neznámému podvodníkovi. Tento prostřednictvím internetové inzerce nabízel k prodeji mobilní telefon za 30 tisíc korun. Po vzájemné domluvě mu důvěřivý muž předem zaslal bankovním převodem zálohu ve výši 14 tisíc korun a následně čekal na dodání zboží. Na zásilku čekal marně a údajný prodejce s ním přestal komunikovat. Do současné doby poškozenému nebylo dodáno požadované zboží ani vráceny jeho peníze. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Policisté po dosud neznámém pachateli pátrají. V případě dopadení mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

8. prosince 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

