Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ pokračuje

ŠUMPERSKO - pokračování kampaně cílené na bezpečnost dětí.

Jako každoročně na začátku školního roku provádí policisté zvýšený dohled nad silničním provozem a bezpečností chodců, zejména pak dětí. Tato preventivní kampaň s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne, se však nezaměřuje pouze na první školní den, ale pokračuje průběžně i v dalších zářijových dnech. Tak tomu bylo i dnešního dne v Mohelnici na Šumpersku.

Dopravní policisté ve spolupráci s preventistou policie a pracovnicí odboru dopravy Městského úřadu v Mohelnici v brzkých ranních hodinách dohlíželi na příchod dětí do školy v blízkosti přechodu pro chodce. U dětí kontrolovali, zda správným způsobem přecházejí přechod pro chodce a dodržují hlavní zásady bezpečného chování na silnici. Následně děti poučili o tom, jak správně přechod pro chodce přecházet a předali jim drobné propagační předměty a reflexní prvky.

Tato dopravně preventivní akce je zaměřena zejména na nezletilé chodce, na kontrolu pravidel při přecházení pozemních komunikací a na dodržování obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jejím cílem je upozornit na nejzranitelnější účastníky silničního provozu a rizika spojená s přecházením komunikace při cestě do školy.

Tato akce bude pokračovat i v dalších dnech formou přednášek ve školách k problematice silničního provozu, kde budou děti informovány o této problematice, na co by si měly dávat pozor a čeho by se měly vyvarovat.

Rady a doporučení:

dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost - při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září,

vozovku přecházejte na přehledném místě,

při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody,

přecházejte pouze na zelenou a jste-li přesvědčeni, že skutečně nic nejede,

pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost,

nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily,

ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost,

pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.),

žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.

por. Mgr. Ladislav Jílek

7. září 2022

