Akce u věznice

MOSTECKO - Policisté hledali drogy.

Ochránci zákona nasbírali dostatek informací o pronášení drog do basy. Uplynulou sobotu proto obrničtí policisté ve spolupráci s celníky provedli preventivní akci u věznice Bělušice. Ta byla primárně zaměřena k zamezení protiprávního jednání spočívající v distribuci návykových látek do útrob vězení a následného držení drog ze strany osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Hlídky policistů a celníků v okolí bělušického objektu pátraly také po hledaných a pohřešovaných osobách a kontrolovaly dodržování zákona o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Do akce byli nasazeni i dva čtyřnozí pomocníci. Jeden od celníků a druhý byl policejní. Tito psi jsou vycvičení speciálně na vyhledávání drog. Služební psovodi se pohybovali hlavně u samotného vchodu do věznice, kde probíhaly ty nejdůležitější kontroly. To, že se policisté ani celníci nenudili, ukázaly konečné výsledky. Společnými silami kontrolou prošlo 21 vozidel a celkem 40 osob. Vyřešit museli tři přestupky. Z toho byli odhaleni dva motoristé, kteří nevlastní ani řidičské oprávnění. Jeden z těchto tak zvaných „neřidičů“ přijel k věznici vozidlem Audi. Auto nebylo už víc jak rok ve stanici technické kontroly. To ovšem nebyl poslední prohřešek, který museli obrničtí policisté zaevidovat. Při kontrole služební psovod Celního úřadu České republiky odhalil u muže v kapse u kalhot podezřelý sáček s krystalickou látkou. Údajně se jednalo o necelý gram pervitinu pro vlastní potřebu. Návykovou látku policisté zajistili a zaslali ke zkoumání.

10. prosince 2024

