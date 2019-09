Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Akce „Timur“

Ms kraj: kriminalisté obvinili několik osob z trestné činnosti v oblasti toxikomanie…

Moravskoslezští policisté ve spolupráci s kolegy z Jihomoravského kraje zadrželi několik osob, které jsou nyní obviněny z trestné činnosti v oblasti toxikomanie.



V pátek 13. září 2019 operovali kriminalisté našeho krajského ředitelství na jižní Moravě, konkrétně na Hodonínsku. V rámci akce nazvané „Timur“, za součinnosti s policisty jihomoravské zásahové jednotky, zadrželi celkově čtyři osoby. Jednalo se o tři muže ve věku od 40 do 60 let a ženu (věkem kolem 60 let). Kriminalisté zadržené osoby obvinili ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Proběhly také domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, přičemž policisté zajistili mimo jiné desítky vzrostlých rostlin konopí, několik kilogramů sušené marihuany a balicí materiál. V rámci zajištění majetku je v soupisu různý majetek v hodnotě přesahující 7 milionů korun, například nemovitosti, vozidla či finance.



Nejmladší obviněný muž řekněme koordinoval činnost všech. Dle zadokumentovaných informací měl od léta roku 2014 za účelem co nejvyššího zisku pěstovat rostliny konopí, kdy po zpracování získával marihuanu. Tu měl posléze prodávat. Současně je mu kladeno za vinu, že v totožné době vykupoval z celé republiky marihuanu, kterou následně se ziskem prodával odběrateli z Polské republiky. Prodej probíhal nejen na území Jihomoravského kraje, ale také v Ostravě (včetně překládky zboží). Uvedenou činností se měl obohatit o více než 3,6 milionů korun. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby.



Podíl ostatních třech osob na výše popsaném protiprávním jednání je v této chvíli předmětem vyšetřování. Obviněným hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. Kriminalisté i nadále realizují další úkony trestního řízení, dokumentují jednání jednotlivých osob a analyzují zjištěné a získané informace.



por. Mgr. Soňa Štětínská

komisař oddělení tisku

24. září 2019



