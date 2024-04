Akce „Teroristé“

V roce 1950 spustila Státní bezpečnost na Pardubicku velkou akci s názvem „Teroristé“. Využila toho, že v březnu 1950 ve Žlebech došlo ke smrtelnému útoku na veřejného činitele a zároveň i člena KSČ.

Po odhalení a usvědčení skutečných pachatelů z “kriminálního prostředí“ byly dodatečně zatčeny další dvě desítky lidí, kteří se po únoru 1948 stali tzv. - „nepohodlnými“ tehdejšímu komunistickému režimu. Byla vytvořena idea o existenci mnohopočetné protistátní teroristické organizace. Jedna její část se dopustila velezrady a nedovoleného ozbrojování a ti zbývající se měli údajně dozvědět o připravovaném zločinu velezrady a tuto skutečnost neoznámili bezpečnostním úřadům. Všichni zadržení se ocitli na vazbě. Skuteční pachatelé násilného trestného činu byli odsouzeni k trestu smrti, ti zbylí „nepohodlní“ v zinscenovaném soudním procesu k mnohaletým trestům odnětí svobody.

Už z písemné formulace odůvodnění rozsudku je zjevné, že k jejich odsouzení chyběly jakékoliv důkazy. S tím se soudce vypořádal citováním v dnešní době až neuvěřitelných frází:

„Dnes je všeobecně známou skutečností, že západní imperialisté se snaží rozpoutat novou světovou válku v liché naději, že se jim podaří zachránit zahnívající kapitalistickou společnost. Je taktéž všeobecně známou skutečností, že proti válečným plánům hrstky imperialistů z Wall Streetu stojí bašta míru, Sovětský svaz se zeměmi lidové demokracie a celého pokrokového světa. V poměru jak roste tábor míru a jak zeslabuje naděje západních imperialistů na úspěšnou válku, v takovém poměru se zostřuje třídní boj a metody válečných štváčů se stávají záludnějšími, skrytějšími a organizovanějšími a tím nebezpečnými…. Dnes souzená skupina je svědectvím morálního rozkladu odumírající buržoazní společnosti…. Na jedné straně lidově demokratická republika, jejíž právní řád nás učí a vychovává k poctivé práci a vyšší morálce dle vzoru sovětského občana – na druhé straně dnes souzená skupina representuje výsledek a cíl výchovy kapitalistické společnosti…“.

Až v roce 1968 došlo k nápravě a rozsudek byl u všech dodatečně odsouzených osob jako zcela nezákonný zrušen.

Po svém zadržení v roce 1950 byli všichni neprávem obvinění „nepohodlní občané“ vystaveni ze strany vyšetřovatelů StB velkému fyzickému i psychickému nátlaku. Bylo zjištěno, že tehdejšího vyšetřování se aktivně zúčastnil i Vladimír Špaček, v té době příslušník StB. Jmenovaný byl v roce 1996 vyšetřovatelem ÚDV SKPV obviněn z trestného činu zneužívaní pravomoci veřejného činitele podle § 158/1a, 2c tr. zákona č. 140/1961Sb. Okresní soud v Pardubicích ho následně uznal vinným. Měl za prokázané, že Vladimír Špaček v polovině roku 1950 jako referent tehdejšího vyšetřovacího oddělení Krajského velitelství StB v Pardubicích v souvislosti s vyšetřováním případu „Teroristé“ během několikadenních nepřetržitých výslechů osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti je tloukl otevřenou dlaní do obličeje, nutil k provádění dřepů až do vyčerpání. Následně ležící vyslýchané kopal, to vše s cílem dosáhnout od jmenovaných doznání ke spáchání protistátní činnosti, které se ve skutečnosti nedopustili.

Vladimír Špaček byl odsouzen v roce 1999 na 2 roky podmíněně.

Ing. Josef Mareš

4. dubna 2024

