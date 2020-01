Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Akce skončila úspěchem

BRNO VENKOV: Senior uvízl v mokřinách a křoviskách nedaleko bydliště.

Úspěchem skončila v Hrušovanech u Brna středeční večerní pátrací akce po jedenaosmdesátiletém muži. Ten odpoledne vyrazil na procházku. Když se po více než dvou hodinách nevrátil, dcera nahlásila jeho pohřešování policistům. Po standardních opatřeních, například v podobě prověření zdravotnických zařízení či zjištění, zda muž není u známých, spustili policisté pátrací akci v terénu. Do ní byla nasazena více než desítka mužů, včetně psovoda a následně i vrtulníku s termovizí. Pátrání helikoptéry slavilo během necelé půlhodiny úspěch. Senior, který je nemocný a potřebuje pravidelně užívat léky, uvízl nedaleko bydliště v mokřinách uvězněný křovisky. Policisté podchlazeného a nezraněného muže přenesli do bezpečí a předali záchranářům. Ti jej převezli do nemocnice k dalším vyšetřením.

por. Bohumil Malášek, 23. ledna 2020

Související dokumenty pohřešovaný muž.mp4

Velikost souboru:37,1 MB / formát MP4

akce_2301.mp3

Velikost souboru:1,4 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem