Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Akce "SKLEPARIS"

OLOMOUC - Potírání pouliční kriminality v hanácké metropoli.

Ve čtvrtek 11. 6. 2020, v době od 15:00 hod. do 23:00 hod. proběhla na teritoriu města Olomouce preventivně bezpečnostní akce „SKLEPARIS“, která byla zaměřena na potírání pouliční kriminality v hanácké metropoli – na úseku majetkové trestné činnosti a na úseku toxikomanie. Do akce byly nasazeny téměř tři desítky policistů, a to jak policisté pořádkové policie, policisté pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, tak i kriminalisté „TOXI“ týmu Olomouc, policejní psovodi a také policejní psovod Celní služby pro Olomoucký kraj. Policisté zkontrolovali 7 objektů, 18 vozidel a 78 osob. Vypátrali jednu celostátně hledanou osobu, na kterou byl vydán předběžný souhlas se zadržením, zjistili jednu osobu – řidičku, u které test na omamné a psychotropní látky prokázal přítomnost metamfetaminu, realizovali čtyři osoby, podezřelé z protiprávního jednání na úseku majetkové trestné činnosti a přistihli 22 osob, které se dopustily protiprávního jednání na úseku toxikomanie. Policisté se i nadále budou zaměřovat na potírání této pouliční kriminality.

por. Mgr. Irena Urbánková

12. června 2020

