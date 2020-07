Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Akce Provozovna 2020

České Budějovice - Policisté se zaměřili na restaurační zařízení.

V noci z 24. července na 25. července se na teritoriu územního odboru České Budějovice uskutečnila policejní akce Provozovna 2020, při které policisté spolu s pracovníky OSPOD, obecní policie, živnostenského úřadu, Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České obchodní inspekce, Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu a s hasiči kontrolovali živnostenské provozovny, kde se zaměřřili na protiprávní jednání páchané mládeží a na mládeži v souvislosti s požíváním návykových látek a hazardních her.

Do akce se zapojily čtyři desítky osob, které navštívily a zkontrolovaly bezmála 20 restaurací, klubů či zábavných podniků. V nich pak provedly kontrolu u téměř 100 osob. Při kontrolách nezjistili policisté žádné osoby do 18-ti let, které by byly pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Kromě těchto kontrol pak policisté pátrali po hledaných či pohřešovaných osobách a prováděli další úkony související např. s bezpečnostní a plynulostí silničního provozu.

Policisté budou v obdobných kontrolách i nadále pokračovat.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

28. července 2020

