Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Akce „Denal“

KOLÍNSKO – Toxi tým udeřil na čtyři dealery pervitinu, z nichž tři tuto drogu vyráběli.

Kolínským kriminalistům se podařilo na základě kvalitně rozpracované operativní činnosti zabránit další nelegální výrobě a následné distribuci drog, konkrétně pervitinu. Na zadržení osob si „toxi tým“ přizval středočeskou zásahovou jednotku.

V rámci akce pod názvem Denal kriminalisté s kolegy ze zásahové jednotky zadrželi celkem 4 osoby, a to jednu ženu a tři muže. Tři z této čtveřice, 29letá žena a dva muži ve věku 46 a 49 let, společně za účelem zisku z prodeje drog neoprávněně vyráběli v provozovně v Dolních Měcholupech pervitin. Společně si opatřili léčiva, různé chemikálie a veškeré potřebné předměty pro výrobu pervitinu. Kromě „vaření“ pervitinu výše zmiňovaná trojice tuto drogu dále neoprávněně distribuovala několika svým odběratelům. K předávkám na nádraží v Českém Brodě a dalších jiných místech na Kolínsku. Čtvrtý, 49letý muž, pervitin „pouze“ prodával.

Při domovní prohlídce kriminalisté z toxi týmu zajistili varnu, která obsahovala laboratorní sklo, elektrický vařič, teploměry, filtrační sestavu, léky s obsahem efedrinu/pseudoefedrinu a různé chemikálie. Dále pak téměř tři čtvrtě kilogramu pervitinu a čtyři motocykly, které byly kradené.

Po veškerých služebních úkonech vyšetřovatel služby kriminální policie zahájil proti čtyřem osobám trestní stíhání, přičemž tři z nich obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve spolupachatelství. Z těchto tří obviněných je šestačtyřicetiletý muž stíhán vazebně, jelikož byl v posledních třech letech za drogovou trestnou činnost odsouzen. Zbylí dva z této trojice jsou stíháni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětím svobody na 2 roky až 10 let. Čtvrtému, 49letému muži, obviněnému taktéž z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozí pobyt za mřížemi v délce od jednoho roku do pěti let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

3. července 2023

