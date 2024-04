Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Akce 24-BLUE RAD

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté kontrolují železnice, vlaky i nádraží, a to v rámci mezinárodní policejní akce.

Policisté Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje se i tento rok zapojili do 18. ročníku mezinárodní policejní kontrolní akce s názvem 24-BLUE RAD. Tato akce se koná na základě rozhodnutí Rady evropské mezinárodní asociace RAILPOL a bude probíhat po celý týden. Zmíněná asociace sdružuje policejní složky zajišťující veřejný pořádek, bezpečnost na železnici a v jejím okolí. Jako člen RAIPOLU se i my do akce pravidelně zapojujeme.

Kontroly provádíme na vlakových nádražích, zastávkách nebo také v okolí železnic a ve vybraných vlacích zajišťujících osobní přepravu. Policisté se v rámci akce orientují zejména na pohyb podezřelých osob, agresi spojenou s násilím v prostředí železnice, ilegální migraci, drogovou problematiku, vandalství, graffiti a ostatní trestnou činnost.

Za zmínku také stojí, že kontroly vlakových nádraží, železničních zastávek a okolí železničních tratí policisté v rámci výkonu služby provádí nepravidelně v průběhu celého roku.

12. dubna 2024

