Akce 24 – Blue Rad zaměřena na železnice a nádraží přinesla zajímavé výsledky

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté v rámci bezpečnostní akce odhalili 196 přestupků a v mezinárodním vlaku odhalili 7 cizinců, kteří na našem území pobývali neoprávněně.

Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se v minulém týdnu zapojili do celorepublikové bezpečnostní akce 24 – Blue Rad, která byla svým charakterem zaměřena na zvýšení bezpečnosti v blízkosti železnic, vlakových nádraží se zaměřením na kontrolu závadových osob, které se často v jejich blízkosti vyskytují. V rámci akce policisté zkontrolovali přes 200 nádraží v našem kraji a 900 osob, z toho jedna osoba se nacházela v celostátním pátrání. Policisté zkontrolovali přes 100 osobních vlaků a 21 nákladních. Do akce byli zapojeni jak policisté ze základních útvarů pořádkové policie, tak i specializované články policie jako policisté ze služby cizinecké policie. Jejich hlídce se podařilo v Plzni v kontrolovaném mezinárodní vlaku Praha – Mnichov odhalit 7 cizinců pocházejících z Turecka, kteří na našem území pobývali neoprávněně. Všem bylo následně předáno rozhodnutí o správním vyhoštění. Dopravní policisté soustředili svou činnost na železniční přejezdy (přes 300 přejezdů), kde dohlíželi na dodržování všech stanovených pravidel při jejich přejíždění a daných rychlostních limitů. Celkově policisté zjistili 196 přestupků. Například 49 řidičů při přejíždění železničního přejezdu překročilo povolenou rychlost, 26 řidičů nerespektovalo dopravní značení u přejezdu „Stůj, dej přednost v jízdě“ a 9 osob porušilo zákon o drahách, který porušili tím, že vstupovali do kolejiště.



28. března 2023

