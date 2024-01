Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ajaxův zápisník

KARLOVARSKÝ KRAJ – Do projektu se zapojilo téměř 1 000 žáků.

Preventivní projekt Ajaxův zápisník vznikl v roce 2001 díky jedné z policejních preventistek tehdejšího sokolovského okresu. Jde o pracovní sešit, který je určen zejména pro žáky třetích ročníků základních a speciálních škol. Všechny děti pracují se sešitem po celý školní rok. Ajaxův zápisník seznamuje děti se základními zásadami bezpečnosti, s morálním chováním, učí děti o tom, co je právní vědomí. Obsahuje důležité téma jako je dopravní výchova, co je závislost a na čem může být člověk závislý. Ajaxův zápisník se také věnuje bezpečnému chování na internetu a tedy varuje děti před nebezpečnými predátory v on-line prostředí. Posledním důležitým blokem v zápisníku je povídání o tom, jak nejbezpečněji se chovat během letních prázdnin, aby se všechny děti v pořádků v dalším školním roce vrátily do svých lavic. Během jejich pracovní cesty je doprovází policejní pes Ajax, který je považován za maskota celého preventivního projektu.



Do projektu s více jak dvacetiletou tradicí se ve školním roce 2023/2024 zapojilo téměř 1 000 žáků z 30 základních škol z celého Karlovarského kraje. Zápisníky byly rozdány dětem policejními preventisty. Ti ve třídách uskutečnili úvodní hodiny, kdy dětem vysvětlili, co všechno Ajaxův zápisník obsahuje a jak s ním následně pracovat. K pracovnímu sešitu dostaly děti Ajaxův diář na školní rok 2023/2024, kam si mohou zaznamenávat různé poznámky, úkoly a dozví se z něj spoustu zajímavých rad. Diář je upozorní, kdo má kdy svátek, kdy jsou prázdniny, ale také si mohou procvičit dopravní značky. K tomu dostaly jako dárek i Ajaxovo propisku.



I v tomto školním roce obdrželi žáci spolupracujících základních a speciálních škol v Karlovarském kraji Ajaxův zápisník i pomůcky k němu zcela zdarma, a to díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na konci školního roku pak jako již tradičně proběhne tzv. Den s Ajaxem a to na všech třech okresech Karlovarského kraje. Tyto dny jsou odměnou pro všechny zúčastněné děti. Celé dopoledne je plné soutěží, ukázek práce, výstroje a výzbroje Policie ČR a každé z dětí si odnese i malý dárek.



kpt. Bc. Zuzana Churaňová

5. 1. 2024





