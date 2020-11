Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ - Projekt již s devatenáctiletou tradicí.

Projekt Ajaxův zápisník vznikl v roce 2001, jako nápad jedné z policejních preventistek tehdejšího sokolovského okresu. Co si můžeme pod názvem Ajaxův zápisník představit? Je to pracovní sešit, který je určen pro třetí ročníky základních a speciálních škol. Žáci se zápisníčkem pracují během celého školního roku, kdy si osvojují základní zásady bezpečnosti, morálního chování či základy právního vědomí. Děti provádí zápisníkem policejní pes Ajax, který je také považován za maskota celého projektu.

V letošním roce se do projektu Ajaxův zápisník zapojilo celkem 1763 žáků ze 50 základních a praktických škol z celého Karlovarského kraje. Vzhledem k letošnímu vývoji epidemiologické situace v České republice a s ním přijatých opatřeních, byly zápisníky do škol doručeny bez úvodních přednášek k projektu. Ty budou uskutečněny, až to situace dovolí a žáci se vrátí zpět do školních lavic.

Závěrem školního roku bude v závislosti na vývoji epidemiologické situace pro děti uspořádán “Den s Ajaxem“, který bývá odměnou za celoroční práci žáků se zápisníkem. Během tohoto setkání jsou děti náležitě odměněny i při plnění sportovních a vědomostních disciplín. Dále se zde seznámí s prací některých služeb Policie ČR případně Městské policie. Žáci uvidí například ukázky práce služebních kynologů, dopravních policistů, pořádkové jednotky, ukázky sebeobrany, techniky a další.

I v letošním školním roce obdrželi žáci spolupracujících základních a speciálních škol v našem kraji Ajaxův zápisník II. zcela zdarma a to díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje.

