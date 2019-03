Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež z firmy

RYCHNOVSKO - Terčem opět airbagy.

Policisté z obvodního oddělení v Rychnově nad Kněžnou šetří další případ krádeže airbagů.



Jeden ze zaměstnanců firmy v Kvasinách v pátek 8. března večer odcizil z výrobní haly podniku dva airbagy, jeden do auta zn. Škoda a druhý do auta zn. Seat. K lupu ještě přidal popelník s telefonní nabíječkou do auta zn. Škoda. Majiteli tak způsobil škodu téměř 30.000 korun. Čtyřiačtyřicetiletý muž z Rychnovska je nyní podezřelý z přečinu krádeže, za který mu hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.

Další případ krádeží airbagů na Rychnovsku ZDE.



por. Mgr. Alena Kacálková

12.3.2018

