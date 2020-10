Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Agresorovi hrozí až deset let

CHEBSKO – Ženu měl fyzicky napadat, vulgárně urážet a znásilnit jí.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Mariánských Lázní, kterého obvinili ze spáchání zločinů týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, vydírání a přečinů krádeže a porušování domovní svobody.



Obviněný měl od března minulého roku do začátku října roku letošního soustavně psychicky týrat, vulgárně urážet a ze žárlivosti nadávat své osmadvacetileté přítelkyni. Činit tak měl v jejím bytě v Mariánských Lázních i před jejich dětmi. Kromě toho jí měl také několikrát fyzicky napadnout. V několika případech měl svou těhotnou partnerku donutit i přes její nesouhlas k pohlavnímu styku. Do jejího bytu měl navíc několikrát vniknout i v době, kdy žena nebyla doma. V září jí měl v bytě vytrhnout z ruky mobilní telefon a ten poničit. Následně měl ženě vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že celou věc oznámí na policii.



Policisté muže po několika dnech zadrželi. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 10. 2020

vytisknout e-mailem