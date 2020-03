Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Agresorka skončila ve vazbě

BRNO VENKOV: Původně se v prodejně rozhořel spor o ochrannou rouškou.

Na důrazné upozornění o používání ochranné roušky reagovala v úterý odpoledne po vstupu do prodejny v Blučině hodně podrážděně osmatřicetiletá žena. Verbální konflikt s řadou vulgárních výrazů se snažila vyřešit osmapadesátiletá vedoucí obchodu. Výlevy zákaznice se nepodařilo eliminovat. Ta nejdříve shodila ze stolu pokladnu a následně prodavačku i fyzicky napadla. Přitom jí sebrala z očí brýle. Rozhořený konflikt se přesunul mimo prodejnu, kde se za pomoci nakupujícího muže podařilo utíkající zákaznici zadržet a odcizené brýle jí sebrat. To už na místo spěchala policejní hlídka. Při vyšetřování případu policisté zjistili, že na agresivní jim dobře známou zákaznici byl vydán zatykač. Skončila tedy v policejní cele a následně i ve vazbě. K dřívějším prohřešku musí nyní počítat se stíháním za krádež. V současné době, kdy je vládou vyhlášený stav nouze, je trestní sazba v rozmezí od dvou do osmi let.

por. Bohumil Malášek, 19. března 2020

Související dokumenty agresorka_1903.mp3

Velikost souboru:817,7 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem