Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Agresoři zaútočili na policisty

ŠUMPERSKO - Dva případy, dva obvinění.

Minulý týden museli policisté hned dvakrát zasahovat proti agresivním osobám. Oba případy vygradovaly tak, že policisté museli použít donucovací prostředky a proti jednomu z nich dokonce taser.

K první události vyjížděla hlídka do Zábřehu na žádost místní městské policie, které bylo oznámeno, že v jedné z místních restaurací dochází ze strany 19letého mladíka k ničení majetku a urážení hostů. Hlídka společně se strážníkem vyjela na místo, ale podezřelý se zde již nenacházel. Od obsluhy zjistili, že zde rozbil tři půllitrové sklenice na pivo a hrubě se choval k ostatním návštěvníkům hospody. Jeho jednání řešil ve své kompetenci strážník. Policejní hlídka podezřelého kontaktovala nedaleko hospody a vzhledem k tomu, že se jednalo o muže, který se předchozí den dopustil jiného majetkového protiprávního jednání, byl hlídkou vyzván, aby ji následoval na služebnu, kde se měl k dané události vyjádřit a podat vysvětlení. Absolutně nemínil s hlídkou spolupracovat a začal vyhrožovat újmou na životech nejen jim, ale také jejich rodinám, s tím, že si na to pozve pomocníky. Aby své výhružky umocnil, napřáhl pěst směrem k policistům. Protože situace na místě gradovala, rozhodli se muži zákona použít donucovací prostředky. Při poutání se agresor fyzicky bránil a jednomu z policistů se zakousl do lýtka a kopl ho do střední části těla. Ve vozidle, kterým byl eskortován k lékařskému vyšetření, plival a pokračoval ve výhružkách. Vzhledem k opilosti, kdy nadýchal 2,48 promile, rozhodl lékař o jeho umístění na záchytku. Hned následující den, po vystřízlivění, si převzal usnesení o zahájení jeho trestního stíhání pro tři trestné činy a to vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Za uvedené jednání mu dle trestního zákoníku hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody.

Ve stejný den ve večerních hodinách vyjížděli policisté z oddělení hlídkové služby a místního oddělení do Velkých Losin na oznámení fyzického napadání členů rodiny rodinným příslušníkem. Hlídky na místě zjistili, že 20letý mladý muž začal být slovně bezdůvodně agresivní a zakrátko na to zaútočil bitím a kopanci na svoji matku. Pak se pustil i do další příbuzné, protože se matky zastala. Dostala několik ran pěstí a pak na ni zaútočil francouzskou holí a bil ji po celém těle. V průběhu incidentu úmyslně rozbil dva televizory, skleněný stůl a dveře v hodnotě 20 000 Kč.

Při příjezdu hlídek byl podezřelý agresivní a po policistech hodil skleněný popelník. Přitom vulgárně nadával a vyhrožoval jim likvidací a také újmou na životech jejich rodinám včetně dětí. Vzápětí vzal do ruky láhev od piva a s cílem je zasáhnout, ji hodil. Stejným způsobem letěli směrem k policistům ještě další tři láhve. Policisty naštěstí ani jedna z lahví nezasáhla, protože stihli rychle zareagovat. Agresor nespolupracoval a situace na místě eskalovala, proto jeden z policistů z oddělení hlídkové služby použil proti útočníkovi taser, aby tak zabránil dalším útokům. Podezřelý byl převezen do nemocnice k ošetření se zraněním, které si způsobil sám o sklo dveří ještě před příjezdem policistů. Provedenou dechovou zkouškou se zjistilo, že dotyčný byl pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal něco málo přes jednu promile. Po ošetření skončil na služebně a později v cele. I jemu bylo sděleno obvinění z několika trestných činů a to násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, ublížení na zdraví, výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování, za uvedené skutky mu dle trestního zákoníku hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

Trestní stíhání obou obviněných je vedeno na svobodě.

por. Mgr. Miluše Zajícová

25. července 2023

