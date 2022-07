Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Agresor zbil v kempu svoji přítelkyni a pak ohrožoval rodinu muže, který se jí zastal.

ČESKOLIPSKO - Na místě zasahovali policisté i zdravotnická záchranná služba.

Poklidný dovolenkový večer změnil v hororový zážitek v sobotu kolem 23. hodiny v kempu ve Starých Splavech rodině z Teplicka 25letý rekreant z Karvinska, který si tu podobně jako oni pronajal chatku. Ten nejprve udělal v inkriminovanou dobu hodně hlasitou žárlivou scénu své přítelkyni a pak ji před chatkami začal surově bít. Podle svědků ji uchopil za vlasy, strhnul ji k zemi a tloukl ji pěstmi do hlavy. Také ji měl kopnout do žeber.

Útočníka okřikl 37letý muž z Teplicka, který v kempu trávil dovolenou se svou manželkou, třináctiletou dcerkou a dvěma syny ve věku 4 a 17 roků. Tím, že ho oslovil, ale na sebe ztrhnul jeho veškerou pozornost i zlost. Agresor se okamžitě rozeběhl rovnou k chatě, před kterou 37letý muž a jeho manželka seděli. Jako první mu padl do rány jejich nejstarší syn. Ten se s rváčem začal přetahovat u vstupu do chaty, kam ho v žádném případě nechtěl pustit kvůli svým mladším sourozencům. Na pomoc mu přispěchal otec, kterého ale zavalitý, více jak stokilový muž, přetlačil a do chaty vniknul. Zde srazil otce rodiny před zraky dětí k zemi a udeřil ho několikrát pěstí do hlavy. Napadl také jejich maminku, která šla svému synovi a manželovi pomoct. I ona skončila na zemi a přitom utrpěla poranění na noze. Následně vlivem ostré bolesti i celkového rozrušení zkolabovala, a na místo musela vyjet zdravotnická záchranná služba, která ji sanitou převezla k ošetření do českolipské nemocnice. Kvůli úrazu na noze stráví žena zbytek své povedené dovolené s francouzskými berlemi. Z mdlob jí na místě pomohla zaměstnankyně kempu, která má zdravotnické vzdělání.

Rváč z Karvinska se choval agresivně i v době, kdy jsme už měli na místě naše dvě hlídky, proto proti němu kolegové po neuposlechnutí výzev k tomu, aby se takového chování zdržel, použili donucovací prostředky. Noc pak strávil v policejní cele a následující den jsme ho po vystřízlivění vyslechli. V době zadržení měl v sobě 1,83 promile alkoholu.

My jsme v této souvislosti už zahájili úkony trestního řízení pro přečiny porušování domovní svobody a výtržnictví a pravděpodobně k nim přibyde i přečin ublížení na zdraví. Podklady pro jeho trestní stíhání v současné době připravujeme. Po výslechu jsme ho propustili ze zadržení. Kompletní osazenstvo chaty, ve které se násilník do sobotního večera zdržoval, muselo kemp ještě o víkendu opustit.

Není jistě bez zajímavosti, že žena, které se 37letý muž zastal, odmítla proti svému příteli vypovídat a také se odmítla nechat vyšetřit lékařem. Navíc při výslechu do protokolu uvedla, že o napadení 37letého muže z Teplicka a jeho rodiny vůbec nic neví.

18. 7. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna místo události Detailní náhled

vytisknout e-mailem