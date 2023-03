Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Agresor skončil ve vazbě

KRAJ/TRUTNOVSKO - Trutnovští kriminalisté vypátrali a zadrželi muže, který "surově" zbil kamaráda.

Trutnovští kriminalisté vypátrali a ve středu 15. 3. 2023 zadrželi 36letého muže, kterého policejní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupež a pokusu těžkého ublížení na zdraví, dále z přečinu výtržnictví, krádeže a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V neděli se na policisty ve Dvoře Králové nad Labem s žádostí o pomoc obrátil muž, který policistům sdělil, že jeho bratr leží v nemocnici s těžkým zraněním a nepamatuje se, co a kde se mu stalo.

Obviněnému klademe za vinu, že v sobotu odpoledne ve Dvoře Králové nad Labem nedaleko jednoho obchodního domu po předchozí hádce napadl poškozeného opakovanými údery a kopy do obličeje a dalších částí těla, přičemž se zmocnil jeho telefonu a peněženky a napadením mu způsobil těžké zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s následnou operací ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Obviněný muž měl dále v pondělí večer na veřejnosti přístupném místě po vzájemné hádce surově fyzicky napadnout svoji družku a to kopy do hlavy, zad následkem čehož upadla na zem, čímž jí způsobil drobnou ránu na hlavě a odřeniny.

Tohoto jednání se dopustil v obou případech pod vlivem alkoholu a zřejmě marihuany.

Dalším šetřením vyšlo najevo, že obviněný muž v červenci 2022 násilím vnikl do neobydleného domu ve Dvoře Králové nad Labem, kde odcizil knížky, slovníky vše za částku přesahující 10 tisíc korun. Krom toho dále v září 2022 ve dvou případech ve stejném městě z bytových domů odcizil několik párů bot v celkové hodnotě téměř 15 tisíc korun.

Lustrací osoby vyšlo najevo, že byl již 9x souzen, za přečin výtržnictví dokonce opakovaně. Pobyt ve vězení na něho s největší pravděpodobností neměl pozitivní vliv.

Policejní komisař ve středu 15. 3. 2023 zaslal k rukám státního zástupce podnět na vzetí obviněného do vazby, což soudce Okresního soudu v pátek akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí až 12letý pobyt ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21. 3. 2023, 10:10

