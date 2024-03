Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Agresor obviněn z týrání skončil ve vazbě

ÚSTECKO - Za týrání své družky mu hrozí až 8 let vězení.



Policejní komisař zahájil trestní stíhání 38letého muže pro trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Obviněný již několik měsíců nejenom verbálně, ale i fyzicky napadá svou družku. Jako druh x družka žijí společně asi čtyři roky. Vulgární výrazy na její osobu a bití jsou ale poslední rok skoro na denním pořádku. To vše je ještě mnohdy doprovázeno vynuceným pohlavním stykem. Poškozená to v několika případech řešila voláním na policii, kdy byl agresor policií vykázán. Bohužel to ho neponaučilo a družka mu opět dala šanci. Po pár dnech vše ale zajelo do stejných kolegů. Konzumace alkoholu ze strany agresoru tomu vždy přispěla. Vše vyvrcholilo ovšem minulý týden. Ženě obdobným útokem způsobil zlomeninu žebra a hematomy v oblasti obličeje a rukou. Po tomto incidentu byl zadržen a na agresora byla uvalena vazba. Za zločin Týrání osoby žijící ve společném obydlí obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let.

NEJSTE V TOM SAMI!!!

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

ústí nad Labem 20. března 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

