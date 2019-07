Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádáme další svědky o spolupráci

BŘECLAVSKO: Koho ještě agresivní řidič ohrožovall?

Zahájili jsme trestní stíhání jedenadvacetiletého řidiče, který svou nebezpečnou jízdou ohrožoval účastníky silničního provozu. Vše se odehrálo v neděli po třinácté hodině během hustého provozu na silnici I/52 mezi Mikulovem a Pohořelicemi. S osobním autem Audi A5 bílé barvy přejížděl celou šíří vozidla z pravého jízdního pruhu do levého přes dvojitou čáru. Osádka vozidla, které jelo za tímto nebezpečným řidičem, ihned telefonovala na linku 158 a vše také zaznamenala. Bylo to v úseku od vodních nádrží Nové Mlýny ve směru jízdy na Brno. Obracíme se nyní se žádostí o spolupráci i na další řidiče, které tento agresivní řidič v bílém vozidle Audi A5 ohrožoval. Významně tím podpoříte důkazní materiál. Podle trestního zákoníku za takové jednání hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Děkujeme za ochotu a spolupráci. Volat můžete na linku 158 nebo přímo na mobilní telefon dopravních policistů 735 781 805.



Záznam nebezpečné jízdy lze shlédnout v příloze viz níže.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 12. července 2019

