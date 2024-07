Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Agresivní řidič policisty nesetřásl

CHOMUTOVSKO - Porušil, co mohl, stejně neujel.

Adrenalinovou jízdu zažili v sobotu dopoledne policisté z chomutovského oddělení hlídkové služby. Operačním důstojníkem byli vysláni do Jirkova kvůli rychle a agresivně jedoucímu řidiči osobního vozidla zn. Volkswagen Passat. Muž podle svědka v jednu chvíli dokonce strhl volant směrem k protijedoucímu automobilu, ale ke střetu s ním naštěstí nedošlo.

Policisté okamžitě vyjeli směrem k místu události, a když se blížili, zahlédli v ulici Na Borku zmíněné vozidlo. Hlídka se ihned vydala za ním a snažila se ho zastavit pomocí tzv. VRZu a nápisu „Stop policie“. Místo zastavení však řidič dupl na plyn a začal hlídce ujíždět. Nejprve přes obchvatovou komunikaci mezi Jirkovem a Chomutovem, dále přes několik ulic v sídlišti, poté najel na silnici I/13 směr Karlovy Vary, odkud po chvíli sjel směrem k centru Chomutova do ulic Moravská, dále Blatenská, až do ulice Šafaříkova, kde mu nakonec nezbylo nic jiného než vozidlo zastavit. Došlo mu, že nemá žádnou šanci policistům, kteří ho pronásledovali a po celou dobu se drželi za ním, ujet. Předtím, než zastavil, stačil během pár kilometrů spáchat několik přestupků a zřejmě i dva trestné činy. Překračoval maximální povolené rychlosti, například parkovištěm projížděl i rychlostí přesahující 110 km/h, na „třináctce“ jel přes 125km/h, v ulici Moravská měl na tachometru také rychlost kolem 110km/h. Přitom dvakrát projel křižovatku na červenou, vjížděl do protisměru, ve velké rychlosti míjel lidi stojící na parkovišti a také se sotva vyhnul několika vozidlům. Kromě toho si nelámal hlavu ani s předností v jízdě a k završení všeho nakonec ještě zastavil na místě vyhrazeném pro invalidy.

I přes zběsilou jízdu se mu pronásledující hlídku nepodařilo setřást. Když policisté viděli, že řidič zpomaluje, zastavili služební vozidlo tak, aby nemohl otevřít dveře a utéct, nasadili mu pouta a z auta ho vytáhli. Lustrací zjistili, že 43letý Jirkovan má soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel. Provedená dechová zkouška byla sice negativní, test na přítomnost drog i odběr krve však dotyčný odmítl, za což zákon stanoví kromě 6ti trestných bodů a zákazu řízení také pokutu v rozmezí od 25 do 75 tisíc korun.

Policisté muže zadrželi a po provedení nezbytných úkonů mu pak sdělili podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a obecné ohrožení z nedbalosti. Za popsané jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky a zákaz řízení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. července 2024

