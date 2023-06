Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Agresivní řidič napadl cyklistu

BRNO: Muže na kole možná před větším zraněním zachránila cyklistická helma.

O tom, jak je důležité mít při jízdě na kole cyklistickou helmu, se v těchto dnech přesvědčil dvaačtyřicetiletý muž. Minulý týden v úterý kolem poledne cestoval po Řečkovicích a v ulici Kolaříkově na něj zatroubil řidič osobního vozidla Škoda Octavia stříbrné barvy, který vyjel z přilehlého parkoviště. Muž na kole zastavil a chtěl vědět, co se přihodilo, ovšem řidič zcela beze slov vystoupil z auta, šel přímo k němu a udeřil ho pěstí do obličeje. Cyklista dostal asi deset ran, poté vyšla z vozidla žena a agresorovi řekla, ať toho nechá. Ten se následně vrátil do auta. Napadený ještě z kapsy vytáhl mobilní telefon a chtěl si vyfotit registrační značku, což útočníka rozlítilo natolik, že vyběhl ven a opětovně ho zbil. Cyklista vyhledal lékařské ošetření, ale naštěstí utrpěl jen lehké poranění možná právě díky helmě, kterou měl na hlavě. Každopádně policisté nyní případ vyšetřují a uvítají jakékoliv další informace od případných svědků popsaného incidentu, a to přes tísňovou linku 158.

por. Andrea Cejnková, 19. června 2023

