Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Agresivní řidič najížděl na jiné vozidlo

JIHLAVSKO: Muž je stíhaný vazebně

Jihlavští kriminalisté zahájili trestní stíhání řidiče, který úmyslně narazil do náhodného vozidla jedoucího před ním. Agresivita jeho jednání byla značná a druhý řidič i přes snahu udržet automobil na vozovce nakonec havaroval, k jeho vážnému zranění přitom nedošlo jen náhodou. Policisté zahájili trestní stíhání čtyřiapadesátiletého řidiče, který je obviněn ze spáchání tří trestných činů. Muž je stíhaný vazebně.

Trestní stíhání řidiče zahájil policejní komisař na základě shromážděných důkazů. „Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví, dále přečinu poškození cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž má od loňského podzimu na základě rozhodnutí správního orgánu vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, který by mu měl skončit až příští rok. V minulosti byl již soudně trestán a v současné době je trestně stíhán v souvislosti s jinou trestnou činností. Opakovaně byl v minulosti potrestán za jízdu pod vlivem alkoholu.

Muž je obviněn z toho, že v druhé polovině března jel kolem poledne s osobním vozidlem Audi ve směru od obce Šimanov. Začal najíždět na osobní automobil jedoucí před ním, jehož řidiči nepomohlo snížení rychlosti, zajetí ke krajnici ani jiné snahy o umožnění klidného předjetí. Naopak se agresivita obviněného muže stupňovala a řidič před ním byl nucen v zájmu své ochrany čelit kritickým dopravním situacím. Vše vygradovalo, když řidič vozidla Audi ve vysoké rychlosti do automobilu před ním narazil a tlačil jej před sebou. Řidiči vozidla Honda se nakonec přes veškerou snahu nepodařilo udržet automobil na silnici a vozidlo vyjelo do příkopu, kde zůstalo stát. Řidič vozidla Audi poté z místa nehody odjel, následně automobil odstavil a odešel.

Řidič vozidla Honda neutrpěl při nehodě vážné zranění, následně ale musel vyhledat lékařské ošetření. Vzhledem k opakovaným nebezpečným jízdním manévrům, kterým byl vystaven, mu ale hrozilo těžké zranění. Nestalo se tak hlavně díky jeho řidičským schopnostem a dalších okolnostem, na které neměl obviněný muž vliv. Obviněný muž musel vědět, že svým jednáním může způsobit vážný následek jak na zdraví, tak na majetku. Při jízdě byl pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Muži se vzájemně neznali a agresivní řidič si vozidlo vybral náhodou.

Na vozidle Honda vznikla škoda přibližně za 250 tisíc korun. Škoda vznikla také majiteli automobilu Audi, od kterého si obviněný muž vozidlo vzal.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

por. Bc. Jana Kroutilová

12. dubna 2024

vytisknout e-mailem