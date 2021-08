Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Agresivní řidič na Chýnovsku

Tábor – Chýnov – Hledáme svědky události.

Policisté sezimovoústeckého obvodního oddělení prověřují případ agresivního jednání řidiče osobního automobilu tovární značky Ford Mondeo. Toho se měl dopustit v době krátce před šestou hodinou večerní pátku dne 6. srpna 2021 na hlavním silničním tahu I/19, kdy jel ve směru od Tábora na Chýnov. Nejprve v úseku před obcí Chýnov předjel a následně nebezpečně „vybrzdil“ řidičku osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, která ve svém voze převážela v autosedačce naštěstí řádně připoutané dítě předškolního věku. Ve své agresi pak muž středního věku pokračoval i v místě vjezdu do obce Chýnov, kde z důvodu dopravního omezení obě vozidla zastavila na znamení „stůj“ před zde umístěným semaforem. Ze svého vozu vystoupil a kopem poškodil levé vnější zpětné zrcátko Škody Fabia. Po dalším kopu do dveří vozu následně nastoupil do svého automobilu a pokračoval v jízdě směrem na Pelhřimov.

K objektivnímu posouzení všech okolností uvedeného incidentu žádáme svědky, kteří uvedeným úsekem hlavního silničního tahu I/19 na Chýnovsku v dané době pátečního podvečera projížděli a mohli by svým svědectvím, potažmo pak zejména záznamem z palubních kamer vozidel přispět k objasnění všech skutečností této události, aby se přihlásili sezimovoústeckým policistům na jejich služebně v budově územního odboru PČR na Soběslavské ulici č. 2763 v Táboře, případně telefonní lince 974 238 730. Děkujeme.

17. srpna 2021

