Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Agresivní muž zaútočil nožem

České Budějovice - Zastal se obsluhy čerpací stanice, agresivní muž na něj zaútočil nožem.

Pětatřicetiletý muž přišel v pondělí kolem jedné hodiny ráno do prostor čerpací stanice v krajském městě, kde se začal chovat agresivně. Slovně napadal obsluhu a dobýval se za prodejní pult. Muže chtěl vyvést jiný zákazník, kterého však napadl, povalil na zem a vulgárně na něj křičel. Na poškozeného vytáhl nůž a několika ranami mu způsobil zranění, se kterými musel být převezen na ošetření do nemocnice. Případem se zabývali policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří ho následně předali českobudějovickým kriminalistům. Policisté muži sdělili obvinění ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Státnímu zástupci podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

28. listopadu 2024

